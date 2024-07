Springer vom TV Erkelenz Sinan Karabunar springt mit regionale Rekordweite zu Bronze

Emilia Kuß (früher TV Erkelenz) lief mit der 100-Meter-Staffel der Jugend U20 in der Startgemeinschaft TK Grevenbroich/Pulheimer im A-Finale in 47,25 Sekunden auf Platz sechs. Sie schied bereits im Vorlauf über 100 Meter in 12,67 Sekunden aus, genauso wie auch Wojciech Pastuszko von der Mönchengladbacher LG bei den gleichaltrigen Jungs in 11,35 Sekunden. In der Jugend U15 schied Maximilian Pauen von der LG Viersen über 100 Meter in 11,78 Sekunden im Halbfinale aus, für Paul Weller vom TV Erkelenz war ebenfalls im Halbfinale über 300 Meter in 38,20 Sekunden Schluss. Maximilian Graefe vom OSC Waldniel machte seine ersten Erfahrungen bei einer Deutschen Meisterschaft, als er über 1500 Meter Hindernis eine Zeit von 5:05,27 Minuten erzielte.