Ex-Teammanager der Borussia Christofer Heimeroth startet neue Tätigkeit bei Regionalligist Beeck

Zuvor hatte er sich weitergebildet, 2022 den DFB-Lehrgang „Management im Profifußball“ abgeschlossen. „Es ging darum, die verschiedenen Ebenen der Arbeit in einem Klub kennenzulernen: Wirtschaftliche Aspekte, Sponsoring, Marketing, aber auch Sportliches wie Trainingslehre. Wir waren der erste Jahrgang. Es war sehr interessant und auch anspruchsvoll“, erläuterte Heimeroth dazu einst gegenüber dieser Redaktion. In seiner Abschlussarbeit beschäftigte er sich unter anderem mit der personellen Kontinuität im Profifußball – im semiprofessionellen Bereich wird er nun in Beeck arbeiten.