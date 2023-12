Boxkampf um WM-Titel der WBU Zurück auf dem Thron

Mit Schwung ging Pascal in den Kampf, nutzte seine gestochene Führhand und setzte Masold mit vielen Körpertreffern unter Druck. „Er hat in der Beinarbeit sehr beweglich agiert und war auch im Oberkörper nicht statisch“, sagt Wolters, der seinen Sohn als voll fokussiert wahrnahm. Masold ging einige Male runter und musste sich kleinmachen, um die Wucht der Treffer auszuhalten. In der dritten Runde hatte Wolters seinen Gegner bereits so weit, dass der am Ende seiner Kräfte war. Anschließend hörte der Ringarzt Masold ab und befand, dass er nicht mehr weiterkämpfen könne. Daraufhin entschied Ringrichter Arno Prokrandt, der am Samstag seinen 1250. Kampf leitete, auf technisches k.o. Somit krönte sich Pascal Wolters zum Weltmeister und hat so seinen WBU-Titel nach dem Verlust im April wieder zurück.