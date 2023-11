Specialhockey-Turnier in Mülfort Werbung für den inklusiven Sport

„Das Besondere war, dass wir erstmals neun Teams am Start hatten, unsere Arbeit trägt also Früchte“, sagte Overmeire-Sandkaulen erfeut. Die Platzierung ihres Rheydter Teams sei nachrangig, die Spieler hätten Spaß und für ihre Verhältnisse stark gespielt. „Wir haben nur zwei Gegentore bekommen“, sagte die Trainerin. Die Freude am Wiedersehen und der Spaß am Spiel stand in der „Specialhockey-Familie“ im Vordergrund. Ein Schiedsrichter-Team mit Beeinträchtigung pfiff erstmals die Begegnungen. Neben Angehörigen des Sports waren auch Vertreter der Politik vor Ort, die Veranstalter waren überrascht von den rund 50 Zuschauern.