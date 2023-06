Premiere der Trendsportart So lief das Turnier der Walking Footballer beim ASV Süchteln

Sie heißen „Silber Mispel Allstars“. Und „Fusseberg Kicker Helpenstein“. Oder ganz schlicht „Ü60 Walking Football ASV Süchteln“. Gemeinsam mit den Sportfreunden Leuth und den Fußballfrauen des SC 09 Erkelenz spielten sechs Teams ein Turnier in Süchteln, das in dieser Form eine Rarität im hiesigen und den angrenzenden Fußballkreisen ist: ein sportlicher Vergleich in der aufstrebenden Sportart Walking Football. Für Ausrichter ASV Süchteln eine Premiere.