Tanz-Asse aus Mönchengladbach Tanzpaar Kreuels holt Platz vier bei Turnier-Finale

() Das Waldnieler Tanzpaar Annette und Thomas Kreuels (TSC Mönchengladbach) schaffte es beim jüngsten Deutschen Ranglistenturnier der Altersklasse „Leistungsstarke 66“ in Gifhorn bis ins Finale zu kommen und schließlich Rang vier zu belegen. In fünf Turnieren davor ertanzten die beiden schon Ranglistenpunkte, nur die beiden besten Ergebnisse wurden aber für die Rangliste gewertet. Die 65-Jährige und der 71-Jährige nahmen gesundheitsbedingt in diesem Jahr nur an zwei Ranglistenturnieren teil und standen vor der Abschlussveranstaltung in Gifhorn auf Platz sieben der Rangliste.