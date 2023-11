Erster weltweiter Frauen-Marathon Als die Sportwelt vor 50 Jahren nach Waldniel blickte

Der Erinnerungslauf zum 50. Jahrestag des ersten weltweiten Frauen-Marathons in Waldniel war eigentlich für den 1. November auserkoren, dem Feiertag zu Allerheiligen. Doch dann kam das Ordnungsamt dazwischen. Denn Allerheiligen gilt als ein stiller Feiertag, es gab zuvor eine anonyme Anzeige, also musste das Ordnungsamt den Lauf am Mittwoch untersagen. Schnell fanden die Organisatoren jedoch einen neuen Termin: am Sonntag, dem 5. November, also nur vier Tage später. Dann wird mit einem Lauf an eine Veranstaltung erinnert, die vor 50 Jahren weltweit in der Leichtathletikszene Beachtung fand: Am 28. Oktober 1973 gab es in Waldniel den weltweit ersten exklusiven Marathon nur für Frauen.