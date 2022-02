Unglücksrabe Danny Post trifft ins falsche Tor : VVV-Ikone schießt Venlo nach Wechsel zum Auswärtssieg

Unglücksrabe Danny Post, hier noch in den Farben vom VVV-Venlo. Foto: Daniel Jungblut

Keuken Kampioen Divisie Im Winter war VVV-Vereinsikone Danny Post nach neun Jahren von Venlo nach Almere City gewechselt. Am Freitag traf er zum ersten Mal auf seine ehemaligen Kollegen – und führte das Team von Jos Luhukay unfreiwillig zu drei Auswärtspunkten.

Drehbuchautoren hätten den Verlauf der Partie zwischen Almere City und VVV-Venlo nicht unrealistischer schreiben können – und doch war es Realität, was sich dort am Freitagabend in Almere zutrug.