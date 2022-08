Keuken Kampioen Divisie startet am Freitag : Die Vorbereitung in Venlo verlief schleppend

Keuken Kampioen Divisie VVV Venlo erlebt vor dem Start der neuen Saison in der niederländischen zweiten Liga eine durchwachsene Vorbereitung. Am Freitag empfängt das Team im ersten Spiel der neuen Saison Almere City im heimischen Stadion.

Abzuwarten bleibt, welche Rolle die Mannschaft in dieser Saison spielen kann. Die finanziellen Mittel in Venlo bleiben weiter bescheiden. Große Sprünge auf dem Transfermarkt sind damit ausgeschlossen. Der letztjährige Platz zehn in der Tabelle sollte aber dennoch übertroffen werden. Dafür sind auch die eigenen Erwartungen zu hoch, nachdem man in der vergangenen Saison bis zuletzt immer von den Aufstiegs-Playoffs gesprochen hatte. Und so lautet auch das offizielle Ziel für VVV Venlo: „Besser abschneiden als in der Vorsaison“ 2021 war das Team aus der Eredivisie abgestiegen und hatte in seiner ersten Zweitligasaison den Sprung in die Playoffs um einen Platz verpasst.