Zwischenfazit zum VVV Venlo in der 2. Liga Was für die Grenzstädter bisher gut lief – und was nicht

Der frühere Lürriper Mohamed Hegi (19), der ebenfalls die meiste Zeit für die U21 des Vereins aufläuft, kam in dieser Saison bisher auf vier Einsätze. Für Hegi lief es gerade am Saisonanfang gut, denn in den ersten vier Spielen wurde er gleich dreimal für die Elf von Trainer Rick Kruys eingewechselt. Anschließend folgte lediglich am 11. Spieltag beim 2:1-Erfolg beim FC Den Bosch ein Drei-Minuten-Einsatz.