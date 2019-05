VVV Venlo gewinnt in Zwolle : Ex-Gladbacher Mlapa mit drei Toren der Matchwinner

Venlo Die Grenzstädter haben am vorletzten Spieltag der Ehrendivision 4:2 bei PEC Zwolle gewonnen. Mlapa war dabei der überragende Mann.

Die Grenzstädter machten von Beginn an klar, dass sie die Heimreise mit einem Sieg antreten wollten. Druckvoll stürmte VVV nach vorne. Peniel Mlapa und Jay-Roy Grot scheiterten jeweils frei vor PEC-Torhüter Diederik Boer. Als beide Teams sich bereits auf die Halbzeitpause freuten, gingen die Hausherren in Führung. Ausgerechnet der Ex-Venloer Lennart Thy überwand VVV-Keeper Lars Unnerstall mit einem satten Schuss. Ein weiterer Ex-Venloer gab in der 51. Minute die Vorlage zum Ausgleichstreffer. Vito van Crooij verlor den Ball an Mlapa, der das 1:1 markierte. Drei Minuten später brachte der Mittelstürmer sein Team per Kopf in Führung.