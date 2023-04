NIederlage gegen Peter Hyballa Venlos Abwehr schenkt Breda den Sieg

An Selbstbewusstsein dürfte es dem VVV Venlo am Freitagabend nicht gefehlt haben: Nur eines der vergangenen sieben Spiele verloren die Venloer und festigten damit ihren Platz n der Spitzengruppe der zweiten niederländischen Liga. Im Heimspiel gegen NAC Breda gab es am Freitagabend allerdings nun einen Rückschlag – am Ende hieß es 1:3 aus Sicht der Venloer.