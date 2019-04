Nach 4:1-Sieg gegen De Graafschap : VVV Venlo feiert den vorzeitigen Klassenerhalt

Venlo Auch in der nächsten Saison werden die Grenzstädter in der Ehrendivision spielen. Trainer Aurich Steijn ist stolz darauf, dass der Verein mit seinem geringen Möglichkeiten weiter auf Top-Niveau spielen wird.

Drei Spieltage vor dem Saisonende hat VVV Venlo den Klassenerhalt in der Ehrendivision geschafft. Die Grenzstädter gewannen gegen De Graafschap Doetinchem mit 4:1. Damit vergrößerte VVV seinen Vorsprung auf Excelsior Rotterdam, das gegen Willem II Tilburg nicht über ein 1:1 hinauskam, und nun nicht mehr an Venlo vorbeiziehen kann. „Wir haben heute ganz schwach begonnen, doch vor allem die zweite Hälfte war dann wohl mit das Beste, was wir in dieser Saison gezeigt haben“, sagte VVV-Trainer Aurich Steijn. „Ich freue mich, dass wir mit unseren geringen Möglichkeiten erneut ganz souverän die Klasse gehalten haben.“