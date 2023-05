Ausgleich nach der 120. Minute Venlo zieht dramatisch ins Playoff-Halbfinale für den Aufstieg ein

Trainer Rick Kruys änderte sein Team im Vergleich zum Hinspiel auf zwei Positionen. Für Robin Lathouwers rückte der wiedergenesene Tristan Dekker in die Startelf und Kees de Boer war ebenfalls fit genug, um von Beginn an zu starten. Für ihn blieb Soulyman Allouch auf der Bank. Im ausverkauften Stadion in Tilburg trieb das Heimpublikum sein Team von Beginn an nach vorne. Nach nur sieben Minuten köpfte Elton Kabangu aus kurzer Distanz zur Führung der Gastgeber ein – Venlos Vorsprung aus dem Hinspiel war damit egalisiert.