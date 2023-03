Historische 0:13-Niederlage VVV Venlo trifft am Freitag auf das Rekord-Pleite-Team

Auswärts zeigt sich Venlo in dieser Saison als Spitzenteam, holte zuletzt zwei Siege auf fremden Platz in Folge und liegt in der Auswärtstabelle punktgleich mit 28 Zähler hinter Tabellenführer PEC Zwolle auf Platz zwei. Im Schnitt holt die VVV zwei Punkte pro Auswärtsreise. Anders sieht es im heimischen Covebo Stadion – De Koel aus: 17 Punkte gab es bislang in 13 Heimspielen, macht in der Heimtabelle lediglich Platz 17. Zuletzt verlor man zudem gegen Kellerkind TOP Oss mit 0:1, also sollte das Team von Rick Kruys vor Den Bosch gewarnt sein.