„So viele Nennungen wie lange nicht“ Rekordzahlen beim Voltigierturnier des RFV Lobberich

Das vierte Team der Lobbericher erkämpfte sich auf Pferd Cosmopolitan den zweiten Platz in der Sparte der Schrittgruppen. In derselben Prüfung gingen auch die Teams sechs und sieben an den Start und belegten den siebten und achten Platz. Bei den Voltis von Lobberich gab es in der Galopp-Schritt-Prüfungen fünf Debütanten. „Das sonnige und warme Wetter hat die schöne Atmosphäre perfekt gemacht“, so Cuypers. „Sowohl Richter, Teilnehmer als auch Zuschauer sprachen uns ein großes Lob für unser Turnier aus.“ Der RFV Heinsberg erreichte in der Leistungsklasse A den neunten Platz, der RFV Erkelenz im Schritt-Wettbewerb wie auch in der E-Prüfung Platz vier.