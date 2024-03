Westdeutsche Meisterschaft Für den Erkelenzer VV ein voller Erfolg

Das Motto „NRW zu Gast in Erkelenz“ traf am Wochenende noch besser zu als gedacht. Denn der Besucherandrang bei den Westdeutschen Volleyballmeisterschaften der weiblichen U18 überrumpelte den Erkelenzer Volleyballverband geradezu: Mehr als 1000 Zuschauer strömten in die Karl-Fischer Halle. Mit knapp der Hälfte hatte der EVV gerechnet – was in der Vergangenheit in der Regel auch zutraf. Denn der EVV hatte bereits mehrere Meisterschaften des Westdeutschen Volleyballverbands ausgerichtet, sodass der Verein bei der Organisation eines solchen Events über seine Routinen verfügt und die Mengen einschätzen kann.