Neue Volleyballabteilung mit 14 Teams Viersener TV bekommt über 100 neue Mitglieder auf einen Schlag

Eine Sache bereitet dem Viersener TV jedoch etwas Sorge: Er bietet Trainingsmöglichkeiten von Montag bis Freitag, in etwa 47 Wochen im Jahr, an. Zurzeit trainieren die Viersener Volleyballer vorwiegend in der Halle der Realschule an der Josefskirche. „Mit dem Zuwachs an Mannschaften benötigen wir jedoch dringend zusätzliche Hallenverfügbarkeiten in den größeren städtischen Sporthallen, um mit 14 Gruppen mannschafts-und altersgerecht trainieren zu können“, erzählt VTV-Vorsitzender Minth. „Hierzu stehen wir in einem konstruktiven Austausch mit dem Sportamt der Stadt Viersen und hoffen darauf, eigentlich freie Kapazitäten in faktisch weniger genutzten Sporthallen zugewiesen zu bekommen.“