Volleyball-Verbandsligisten ohne Glück Neues Jahr, doch drei Pleiten

Beim Verbandsliga-Konkurrenten VC Ratheim lief der vergangene Spieltag ähnlich ab. Gegen den Tabellenzweiten TVG Holsterhausen hatte die Mannschaft kein leichtes Spiel erwartet und sollte sich in seiner Vermutung auch bestätigt finden. Der Gegner gewann die Partie mit 3:1. Trainer Bob Vaessen sieht die Niederlage aber gelassen: „Holsterhausen hat erst ein Spiel in der Saison verloren und wie gewohnt sehr stark gespielt. Wir können mit unserer Leistung nicht unzufrieden sein und haben nicht allzu viele Fehler gemacht“. Am Ende sei der Gegner einfach besser gewesen. Der VC startete allerdings sehr gut in die Partie. Holsterhausen lag bereits mit 23:19 vorn, als die Ratheimer das Spiel noch drehen konnten. Der erste Satz ging damit an den VC (27:25), was den Gegner aber nicht aus der Ruhe brachte. Alle folgenden drei Sätze gewann die TVG mit einem klaren Muster: Bis zur Mitte der Runde hielt Ratheim gut mit, danach übernahm aber der stabiler stehende Gegner (15:25, 19:25 und 18:25). Vaessen erklärt die fehlende Ambition des VC nach einer höheren Platzierung in der Tabelle so: „Für uns ist es gerade wichtiger, dass wir Spaß am Spiel entwickeln und uns auf unseren Positionen verfestigen.“