Volleyball-Nachbarschaftsduell Mülfort zeigt Muskeln im Derby

Wie eng die Mannschaften zusammenstehen, zeigt allerdings die Platzierung: Während Mülfort auf dem vierten Rang steht, rutscht Ratheim auf Platz sieben. Die Ratheimer stehen damit nun auf dem Relegationsplatz. Die letzten beiden Spiele in dieser Saison werden für beide Mannschaften entscheidend sein. TV-Abteilungsleiter Torsten Müller nannte den Sieg gegen Ratheim „die wohl beste Ausgangsposition im Kampf gegen den Abstieg“. Aber auch Ratheims Trainer Bob Vaessen blieb zuversichtlich: „Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, wir haben es in der Hand“.