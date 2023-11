Volleyball-Verbandsligist Mülfort-Bell Sieg trotz Leistungseinbruch

Unter schwierigen Ausgangsbedingungen trat auch der VC Ratheim zu seinem siebten Spiel in der Verbandsliga an. Trainer Bob Vaessen konnte aufgrund einer Erkrankung nicht beim Spiel anwesend sein, sodass Jugendtrainer Hans Steffens spontan übernahm. Die Krankheitswelle machte in der Mannschaft allerdings nicht nur vor ihrem Trainer Halt, sondern erreichte mehrere Stammspieler. Insgesamt konnte der VC dadurch mit nur acht Spielern nach Düsseldorf anreisen. Unter diesen Umständen ist das Ergebnis nicht allzu überraschend für die Ratheimer: Gegen die DJK Tusa Düsseldorf musste der VC eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Die Düsseldorfer starteten besser in das Spiel (25:21), bevor der VC den zweiten Satz mit 26:24 knapp für sich entscheiden konnte. Ein ähnliches Hin und Her auf Augenhöhe blieb während des gesamten Spiels bestehen: Die DJK gewann den dritten Satz mit 25:19, Ratheim den vierten Durchgang wiederum mit 29:27. Im Tiebreak hatte letztlich die Düsseldorfer Heimmannschaft mehr Glück und holte sich die entscheidenden Punkte (15:10).