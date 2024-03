Volleyball-Verbandsligisten näheren sich Saisonende Mülfort-Bell hält Klasse, Ratheim und TV Mönchengladbach zittern noch

Für den VC Ratheim spitzt sich die Lage zum Saisonende allerdings immer mehr zu. Die Mannschaft muss eine weitere Niederlage in der Verbandsliga einstecken: Mit 1:3 verliert der VC gegen Tabellenzweiten DJK Tusa Düsseldorf. Angesichts der Lage in der Tabelle überrascht das Ergebnis zwar nicht, da Düsseldorf klar in der Favoritenrolle stand. Dennoch schaffen es die Ratheimer damit nicht, sich vom Relegationsplatz wegzubewegen. „Mal wieder haben wir eigentlich nicht schlecht gespielt. Aber uns fehlt die Stabilität, um die Sätze auch so zu Ende zu bringen, wie wir sie anfangen“, erklärt Trainer Bob Vaessen. Nach einem schwachen Start in den ersten Satz (15:25) baute sich die Mannschaft im zweiten Satz wieder etwas auf: Das Ergebnis fiel mit 23:25 deutlich knapper aus, aber reichte nicht für den Ausgleich. Erst im dritten Satz hielt der VC seine Leistung und holte auf (25:22). Im vierten Satz starteten die Ratheimer zwar gut, brachten aber diesen Erfolg wie so oft nicht zu Ende.