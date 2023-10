Verbandsliga-Volleyballerinnen Mönchengladbacher TV holt dritten Sieg in Folge

Die drei Jugendspieler des VC konnten aufgrund des Personalmangels immerhin Spielerfahrung sammeln. Thorben Rumpf debütierte auf der Position des Liberos, da René Steffens nicht am Spiel teilnehmen konnte. In der nächsten Partie wartet dann ein besonderer Gegner auf den VC Ratheim: Der TV Mülfort-Bell kommt die Ratheimer zum Derby besuchen. Der TV hatte am vergangenen Wochenende spielfrei, sodass die Vorbereitungszeit für die Mannschaft noch eine Woche länger dauern konnte. In der Ratheimer Sporthalle Am Parkhof empfängt der VC die Mülforter am 11. November um 17 Uhr.