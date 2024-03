Saison endet in der Volleyball-Verbandsliga VC Ratheim und Mönchengladbacher TV halten die Klasse

Auch beim Mönchengladbacher TV ging es am Ende der Saison um viel: Wie in Ratheim stand die Relegation im Raum. Die Mannschaft wusste, dass sie zwei Sätze gewinnen mussten, um den sicheren Klassenerhalt zu schaffen – und als Gegner wartete ausgerechnet der Tabellenerste auf den TV. In einem überaus spannenden Spiel schafften die Mönchengladbacherinnen das, was sie sich vorgenommen hatten: Mit zwei gewonnenen Sätzen bleibt die Mannschaft sicher in der Verbandsliga. Nur knapp verlor der TV mit 2:3 und lieferte dabei ein starkes Spiel gegen den Würselener SV. Durch eine gute Annahme, einen starken Angriff und einen effektiven Block erkämpfte sich der TV den ersten und dritten Satz (26:24 und 25:21), musste die andere Sätze allerdings an Würselen abgeben (21:25, 11:25 und 9:25). „Die Niederlage feiern wir wie einen Sieg“, sagte TV-Trainer Thomas Palaszewski. Und fügte an: „Wir haben eine unserer besten Leistungen der Saison gezeigt und als gut funktionierendes Team unser Ziel des Klassenerhalts erreicht. Wir beenden die Spielzeit nach Höhen und Tiefen sehr zufrieden.“