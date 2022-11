TV 1848 verliert nach eigenen Matchbällen : Mülfort-Bell ohne Chance beim Ligaprimus Kevelaer

Die Volleyballer des TV Mülfort-Bell haben am Wochenende beim Spitzenreiter der Liga in Kevelaer verloren. Foto: TV Mülfort-Bell

Volleyball-Verbandsliga Beim 1:3 gegen den Spitzenreiter Kevelaer SV hat der TV Mülfort-Bell in der Volleyball-Verbandsliga deutlich das Nachsehen. Die Frauen des TV 1848 verlieren trotz eigenen Matchbällen noch gegen Eintracht Geldern II.

Nach einer zweiwöchigen Spielpause kehrten die Männer des TV Mülfort-Bell am Wochenende wieder in den Ligaalltag zurück. Die Aufgabe war dabei keine einfache: Es ging zum ungeschlagenen Tabellenführer der Verbandsliga, dem Kevelaerer SV. Wie erwartet starteten die Mülforter verhalten und mussten bereits nach acht gespielten Punkten die erste Auszeit nehmen; es stand 7:1 für Kevelaer.

Danach kam Mülfort aber deutlich besser in die Partie und beim Gastgeber aus Kevelaer lief fast nichts zusammen. Zwischenzeitlich lagen die Mülforter mit 21:15 in Führung, den ersten Satz entschied der TV am Ende mit 25:21 für sich. Die Trainerin des Tabellenführers musste reagieren und wechselte die halbe Mannschaft aus. Dies zeigte Wirkung und mit schnellem Kombinationsspiel dominierte Kevelaer fortan das Spiel, Mülfort hatte das Nachsehen – der Satz ging deutlich mit 14:25 verloren. Im Anschluss konnte Mülfort den Gastgebern zu keiner Phase des Spielverlaufs mehr gefährlich werden.

Die weiteren Sätze gingen mit 25:13 und 25:14 an den Kevelaer SV, der damit die Tabellenführung souverän verteidigt und bereits die ersten Weichen Richtung Oberligaaufstieg stellt. Mülfort steht aktuell mit Platz fünf im Mittelfeld der Tabelle. Nächster Gegner ist dann in zwei Wochen in eigener Halle die Reserve der Füchse aus Düsseldorf, aktuell Sechster in der Liga.

Die zweite Mannschaft von Mülfort musste am Wochenende in der Bezirksliga eine Niederlage gegen die Mannschaft des TV Büttgen-Vorst hinnehmen. Die ersten beiden Sätze gingen mit 25:13 und 25:20 deutlich an den Gegner, ehe Mülfort den dritten Durchgang mit 26:24 für sich entschied. Der vierte Satz besiegelte mit einem 25:20 jedoch den Sieg von Büttgen-Vorst.

Die Frauen des TV 1848 verloren am Wochenende in der Verbandsliga ihr Heimspiel denkbar knapp mit 2:3 gegen VC Eintracht Geldern II. Dabei gewann der TV 1848 zunächst den ersten Satz souverän mit 25:19, die folgenden beiden Durchgänge gingen mit jeweils 25:15 jedoch deutlich an Geldern. Den vierten Satz entschied wiederum der TV mit 25:19 für sich – es ging in den Entscheidungssatz.

„Der fünfte Satz war repräsentativ für das ganze Spiel, ein ständiges Auf und Ab. Obwohl wir drei Matchbälle hatten, konnten wir uns den Sieg jedoch leider nicht sichern“, sagte Trainer Thomas Palaszewski. Der Satz ging mit 18:16 an Geldern. „Durch das Fehlen von drei wichtigen Spielerinnen wussten wir schon vor dem Spiel, dass es schwer wird, da uns Alternativen im Spiel gefehlt haben. Trotz allem haben wir uns bis zum Ende gut geschlagen und nicht aufgegeben“, sagt Palaszewski und fügt an: „Das nehmen wir positiv aus dem Spiel mit, wobei wir nach so einem knappen Ende natürlich auch enttäuscht sind, da nur ein Ball zum Sieg gefehlt hat.“

In der Verbandsliga-Tabelle stehen die Frauen des TV 1848 nach sieben Spielen mit neun Punkten auf Platz sechs. Das nächste Spiel bestreitet Mönchengladbach am 26. November auswärts bei TuSEM Essen.

(dbr)