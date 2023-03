Deutlicher Sieg gegen direkten Konkurrenten TV Mülfort-Bell sichert mit Sieg den vorzeitigen Klassenerhalt

In der Tabelle klettert der Aufsteiger nach dem siebten Saisonsieg und 21 Punkten auf Platz fünf – das reicht für den vorzeitigen Klassenerhalt vor dem abschließenden Spieltag am 18. März. ART Düsseldorf II, aktuell auf Relegationsplatz sieben, kann zwar am letzten Spieltag noch mit Mülfort nach Punkten und Siegen gleichziehen, hat aber das deutlich schlechtere Satzverhältnis und kann damit nicht mehr am TVM vorbei. Am letzten Spieltag empfängt Mülfort den TVA Hürth, der seinerseits als Tabellensechster nur mit einem Sieg der Relegation oder dem direkten Abstieg noch entrinnen kann.