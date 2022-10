Zwei Erfolge binnen fünf Tagen : TV Mülfort klettert mit zwei Siegen in die Spitzengruppe

TV Mülfort klettert mit zwei Siegen in die Spitzengruppe

Volleyball Der TV Mülfort-Bell spielt als Aufsteiger auf Anhieb oben mit in der Verbandsliga. Auch die Frauen vom TV 1848 haben am Wochenende einen Sieg geholt.

Nach den Herbstferien musste der TV Mülfort-Bell innerhalb von fünf Tagen gleich zwei Partien bestreiten – jeweils erfolgreich. Zunächst kam es am vergangenen Dienstag zu einem Nachholspiel in eigener Halle gegen den Moerser SC, das der TV deutlich mit 3:0 für sich entschied. Die ersten beiden Sätze gewann Mülfort jeweils mit 25:18, der dritte Durchgang ging mit 25:20 an Mülfort. Es war der zweite Sieg im zweiten Heimspiel.