Teams in der Volleyball-Verbandsliga TV Mülfort-Bell gewinnt auch das zweite Spiel, VC Ratheim enttäuscht

Trainer Bob Vaessen ist mit allen Spielern sehr zufrieden: „Das waren wirklich gute Unterstützungen. Nach ein wenig mehr Eingewöhnungszeit blicke ich sehr positiv in die Zukunft“. Ärgerlich ist für die Mannschaft, dass zwischen den Spielen nun oft lange Pausen sind. „Das war auch letzte Saison bereits so. Regelmäßigere Spiele würden uns helfen, in einen Flow zu kommen“, so Vaessen. Bis zum nächsten Spiel in zwei Wochen hat der VC aber immerhin Zeit, um für mehr Stabilität in der Leistung zu sorgen.