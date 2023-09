Aufschlag in den Volleyball-Ligen So gehen der TV 1848 und der TV Mülfort-Bell in die Saison

„Während der Pandemie wurden die Ligen vergrößert, nun möchte der Verband zur ursprünglichen Größe zurückkehren“, sagt Palaszewski. „Da so viele Mannschaften absteigen werden, und wir erneut in einer anderen Staffel an den Start gehen, in der wir die Stärke der anderen Teams noch nicht einschätzen können, ist für uns der Klassenerhalt – also Platz sechs – ganz klar das Ziel in dieser Saison“, so der 1848-Coach weiter.