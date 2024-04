Bilanz der regionalen Volleyball-Vereine Einige Höhen, aber auch viele Tiefen

Für die Mülforter Haie verlief der letzte Spieltag nicht mehr ganz so spannend wie in Ratheim, da der Klassenerhalt bereits bei der Partie zuvor gesichert worden war. Dass die Saison aber so knapp verläuft, hätte sich der TV auch nicht ausrechnen können. Die Mannschaft durchlief einige Höhen und Tiefen und blickt auf eine sehr wechselhafte Spielzeit zurück. Mit der Hinspiel-Niederlage gegen die TVG Holsterhausen hatten die Mülforter ihr schlechtestes Spiel, seitdem sie in der Verbandsliga spielen. Die Begegnung in der Rückrunde dominierten dagegen klar die Mülforter in einer starken Partie. Trainer Sven Anton brachte das durchwachsene Niveau des TV dann nach dem Spiel gegen Osterath auf den Punkt: „Manchmal absolute Weltklasse und manchmal absolut schlecht“.