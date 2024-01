Rückrundenstart im Volleyball Ratheim, Mülfort und TV 1848 kämpfen gegen den Abstieg

In der Verbandsliga der Damen hat der Mönchengladbacher TV ebenfalls mit vielen Höhe- und Tiefpunkt in der Hinrunde zu kämpfen gehabt. Zwischenzeitlich feierte die Mannschaft vier 3:0-Siege in Serie, musste aber auch drei unglückliche 2:3-Niederlagen hinnehmen. „Wir hatten viele Dauerverletzte und zum Jahresende auch viele Krankheitsprobleme, sodass unser Kader geschwächt war und wir auf anderen Positionen spielen lassen mussten“, sagt Trainer Thomas Palaszewski. Außerdem habe die Hälfte der Spielerinnen Nachwuchs bekommen – und stand so ebenfalls nicht zur Verfügung. „Das ist aber keine Ausrede, sondern hat selbstverständlich Priorität“, so Palaszewski. Er fügt an: „Wir machen kein Drama aus den vielen Ausfällen, auch wenn die Spiele dadurch schwieriger werden.“