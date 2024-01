Nachwuchstalent im Volleyball Oliver Wachtel im Dunstkreis der Nationalmannschaft

Erst zu Saisonmitte kehrte der Zuspieler ohne Balltraining zurück auf das Spielfeld und trat bereits eine Woche darauf wieder im Trainingscamp für den Landeskader an. „Da war wirklich wenig Zeit, um mich wieder an den Ball zu gewöhnen, aber erstaunlicherweise hat es sehr gut geklappt“, sagt Wachtel. Sogar so gut, dass er ausgewählt wurde, am Bundespokal teilzunehmen.