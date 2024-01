Volleyball-Verbandsliga Mülfort überrascht bei Aufstiegskandidat, Ratheim patzt gegen Schlusslicht

Ratheim steht mit insgesamt zwölf Punkten nun sogar hinter dem TV Mülfort-Bell (13 Punkte), der sich mit dem 3:0-Sieg nun im oberen Mittelfeld positionieren hat. Für den TV standen die Vorzeichen für das Spiel schlecht, da der Mannschaft ihr Kapitän, ihr Stamm-Libero sowie Trainer Sven Anton fehlten. Entsprechend unerwartet präsentierte Mülfort sich als starke und locker aufspielende Mannschaft und erarbeitete sich immer wieder Chancen. Der sonst so überlegende Gegner kam nicht in das Spiel, versuchte sich phasenweise aufzubäumen, aber konnte den Mülforter Vorsprung zu keinem Zeitpunkt aufholen. So gewann der TV alle drei Sätze mit 25:18 und benötigte dabei nicht mal eine eigene Auszeit.