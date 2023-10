Volleyball-Verbandsliga Mülfort gegen Spitzenreiter chancenlos, Ratheim feiert ersten Sieg

Es war ein Wochenende, das man beim TV Mülfort möglichst schnell vergessen möchte. Nach zwei Siegen zum Auftakt der Saison in der Verbandsliga hat die Mannschaft ihre erste Niederlage beim 0:3 gegen TVG Holsterhausen hinnehmen müssen. Die fehlenden Punkte wären noch verkraftbar, die mangelnde Spielweise macht den Mülfortern allerdings zu schaffen, so Abteilungsleiter Torsten Müller: „Das war unser schlechtestes Spiel, seitdem wir in der Verbandsliga spielen.“