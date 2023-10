Regionale Volleyballteams erfolgreich Mülfort-Bell gewinnt Schlagabtausch, TV 1848 überrollt Gegner

Nach einem ausgeglicheneren ersten Satz (25:20) bewiesen die Mönchengladbacherinnen ihre Klasse in einem fast perfekten zweiten Satz, in dem sie 25:5 siegten. Dieses starke Ergebnis führte jedoch zu einem Konzentrationsabfall in der letzten Runde. Mental hatte der TV das Spiel schon als Sieg abgetan, sodass die Mannschaft sich zu viele Fehler leistete und die Partie zum Ende hin doch noch knapp und spannend wurde (25:21). Trainer Palaszewski sieht darin noch Verbesserungspotenzial: „Wir müssen in Zukunft unsere Konzentration behalten und Spiele ohne unnötige Nervosität zu Ende spielen.“