Deutlicher Heimerfolg Mit dem Trainer auf dem Feld – Mülfort zurück in der Erfolgsspur

Auch der Mönchengladbacher TV musste sich mit 0:3 dem Abstiegskandidaten SG Rodt-Müllenbach geschlagen geben. Durch viele Krankheitsfälle in der Mannschaft konnte der TV allerdings auch nicht vollständig auftreten. Der erste Satz verlief noch sehr ausgeglichen und die Mönchengladbacherinnen unterlagen nur knapp (25:27). Erst ab der Mitte des zweiten Satzes verließ den TV die Konzentration und man verschenke viele Punkte an den Gegner. So ging der zweite Satz mit 25:20 ebenfalls an Rodt-Müllenbach. Im dritten Satz mangelte es dem TV an Alternativen, der Gegner spielte indes umso besser, sodass auch dieser Satz mit 12:25 deutlich verloren ging.