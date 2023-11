Klarer Derbysieg Leichtes Spiel für VC Ratheim gegen Mülfort

Es war ein Spiel voller Spannung erwartet worden: Der VC Ratheim und der TV Mülfort-Bell trafen am Wochenende zum Derby aufeinander und standen sich auch aus Tabellensicht auf Augenhöhe gegenüber – zumindest in der Theorie. Letztlich war die Begegnung aber eine klare Angelegenheit für den VC Ratheim: Die Mannschaft entscheid die Partie mit 3:1-Sätzen für sich. „Dass es ein Derby war, hat man ehrlich gesagt nicht gemerkt“, sagte VC-Trainer Bob Vaessen nach der Partie. Er fügte an: „Das Spiel war für uns nicht besonders schwierig und wir hatten zu keinem Zeitpunkt große Probleme.“