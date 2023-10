Volleyball-Verbandsliga Erster Sieg für TV 1848, Mülfort-Bell patzt gegen „Angstgegner“

Weniger glücklich blicken die Männermannschaften auf den vergangenen Spieltag in der Verbandsliga zurück. Der TV Mülfort-Bell trat gegen TUSA Düsseldorf an. Bereits in der Vorsaison mühte sich die Mannschaft jeweils über fünf Sätze gegen die Düsseldorfer und verlor jedes Mal. Diese schlechte Serie konnte der TV Mülfort-Bell nicht beenden: Mit 1:3 musste der TV das umkämpfte Spiel abgeben. Beide Mannschaften begannen die Partie mit Vollgas, wobei die Mülforter Haie die besten Möglichkeiten auf Punkte immer wieder liegen ließen. Der erste Satz endete 20:25. Ähnlich verlief es im zweiten Satz, in dem der Block des TV keinen Zugriff auf die Düsseldorfer Außenangreifer bekam, die immer wieder durch schnelle Bälle Erfolg hatten. Mülfort scheiterte an der eigenen Fehlerquote (19:25).