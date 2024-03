Westdeutsche Meisterschaft in Erkelenz „Für die Mädchen ist das Turnier wie Olympia“

Der Erkelenzer VV möchte mit der Ausrichtung der Westdeutschen Meisterschaft nicht nur seinen guten Ruf als Organisator und Verbandsstützpunkt des Westdeutschen Volleyballverbands halten, sondern auch möglichst weitere Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern. Bei freiem Eintritt können sich alle Interessierten einen Eindruck vom Volleyball verschaffen. Die Meisterschaft findet am Samstag und am Sonntag, jeweils von 10 bis 16 Uhr, in der Karl-Fischer-Halle in Erkelenz statt.