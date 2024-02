Volleyball Erkelenzer VV richtet die Westdeutsche Meisterschaft aus

Dieses Mal kommen am 9. und 10. März die zwölf besten U18-Teams aus dem Mädchenbereich aus NRW zusammen, der EVV hat als Motto „NRW zu Gast in Erkelenz“ ausgerufen. „Der EVV erwartet an diesem sportlichen Großereignis in Erkelenz mehr als 500 Teilnehmer und Zuschauer und vor allem Volleyball auf höchstem Niveau. Spielerinnen aus der deutschen U18-Nationalmannschaft werden ebenso erwartet, wie die Landestrainerin“, sagt Weber und fügt an: „Die Stimmung in der Halle ist Wahnsinn. Das ist etwas, das bleibt für die Kinder.“