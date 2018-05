Borussias Noten: Viererkette mit lauter Fünfen

Yann Sommer Wieder mit mehreren starken Paraden und guter Strafraumpräsenz. Seit Wochen ist Sommer in WM-Form. Note 2+

Nico Elvedi Stand in der ersten halben Stunde völlig neben sich. Nach der Umstellung auf eine Dreierkette fand Elvedi zumindest ein ausreichendes Niveau. Bekam aber regelmäßig Probleme, wenn die Hamburger mit Tempo auf die Abwehr zudribbelten. Note 5

Jannik Vestergaard Wurde von Wood umgemäht. Ging nicht so unter wie die Nebenleute und hielt dagegen - nicht oft mit Erfolg. Note 5+

Jonas Hofmann In zahlreichen Szenen agierte er gedankenlangsam, kam so weder durch zur Grundlinie noch mit Tempo in den Strafraum. Nach der Pause leitete ein unnötiger Ballverlust bei einem Konter einen Gegenangriff des HSV ein. Note 5