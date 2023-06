Saisonfazit Victoria Mennrath Warum der „Dorfklub“ sorgenfrei die Klasse hält

Die Mannschaft kam gut rein in den zweiten Teil der Saison: Nach einer 0:4-Niederlage im alten Jahr beim VfB 03 Hilden II, gab es im letzten Ligaspiel des Jahres einen 2:1-Erfolg gegen Oberliga-Absteiger SC Düsseldorf-West. In der Hallensaison räumte das Team alles ab und gewann neben der Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach auch das Masters in Dülken. Anschließend punktete die Mannschaft konstant und hatte so jederzeit ein Polster zu den Abstiegsrängen – vorentscheidend war der 2:0-Sieg gegen den 1. FC Viersen im letzten Heimspiel der Saison. Weitere Siege gab es zuvor gegen Krefeld-Fischeln (3:1) und den 1. FC Mönchengladbach (4:1). Nicht unwichtig: Als Dritter im Kreispokal qualifizierte sich Mennrath erneut für die erste Runde des Niederrheinpokals.