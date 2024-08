Neue Aufgabe bei Victoria Mennrath Maurice Passage wechselt in die Trainerrolle

Victoria Mennrath hat sein Trainerteam für die kommende Spielzeit verdoppelt. In der Vorsaison nahmen lediglich Cheftrainer Simon Netten und Fitnesstrainer Reinhardt Sindermann auf der Trainerbank Platz, in der kommenden Saison wird es nun deutlich voller – es kommt ein neuer Co-Trainer und ein Torwarttrainer hinzu. Die Rolle eines spielenden Co-Trainers übernimmt ab sofort Defensivspezialist Maurice Passage, der in seiner Rolle als Spieler in seiner Laufbahn auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückblicken kann. Der 33-Jährige kam in der vergangenen Saison von Mittelrheinligist FC Beeck – dort hatte er seit 2012 einige Jahre auch in der Regionalliga gespielt.