In Gladbach und Heinsberg : Sport im Park – Vereine stellen sich vor

Sport im Park Erkelenz Foto: Marvin Wibbeke

Mönchengladbach/Heinsberg Trotz der Corona-Krise gibt es im Kreis Heinsberg und in Mönchengladbach auch in diesem Jahr „Sport im Park“. In Gladbach ist es vom 22. Juni bis 16. August, in Heinsberg vom 1. Juli bis 24. Oktober.

Die Aktion „Sport im Park“ ist eine gute Gelegenheit für Sportvereine, sich und ihre Angebote öffentlich zu präsentieren. In Mönchengladbach steht vom 22. Juni bis 16. August die dritte Auflage an, im Kreis Heinsberg wird es vom 1. Juli bis 24. Oktober die bereits vierte Auflage geben. „Da können die Menschen sehen, wie breit gefächert der Sport im Verein ist“, sagte Jürgen Meuser, Vorsitzender des Kreissportbundes Heinsberg, zuletzt im Interview mit unserer Redaktion.

Info Hier gibt es weitere Infos zu „Sport im Park“ Mehr zu „Sport im Park“ in Mönchengladbach und im Kreis Heinsberg gibt es unter mg-sport-im-park.de und www.ksb-heinsberg.de

In Mönchengladbach gibt es während der acht Wochen „Sport im Park“ 175 kostenlose Angebote an 14 verschiedenen Orten im Stadtgebiet, in Parks und auf ausgewählten Sportanlagen. 20 Vereine machen mit. Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. „Die Palette der Angebote reicht von Badminton über Nordic Walking über Fit in den Feierabend bis zu Try to Fly für Segelflug-Interessierte. Für die Jüngeren gibt es erstmalig ausgewählte Kids-Angebote“, teilt der Sprecher des ausrichtenden Stadtsportbundes (SSB), Peter Maaßen, mit. Der Kreisportbund Heinsberg hat 37 Angebote, sieben Vereine beteiligen sich, zudem sind die VHS und selbstständige Sportanbieter dabei. Der Flyer mit dem Programm wird in der kommenden Woche auf der Internetseite des Kreissportbundes hochgeladen.