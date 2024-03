Lürrip verliert knapp Warum Trainer Elis trotz Niederlage „stolz“ auf sein Team ist

(alpa) Trotz einer starken Vorstellung unterlag die Turnerschaft Lürrip am Sonntag dem SC Rot-Weiß Oberhausen knapp mit 29:30. „Natürlich ist es ärgerlich, wenn du ein Spiel so knapp verlierst – und das, obwohl du spielerisch eindeutig die bessere Mannschaft gewesen bist“, sagte der Lürriper Trainer Tobias Elis und fügte an: „Es gehört aber auch zur Wahrheit, dass wir auf unsere Leistung stolz sein können. Denn gegen Oberhausen überhaupt so nah dran zu sein, ist schon richtig klasse.“