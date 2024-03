Handball-Verbandsliga Gebrauchter Tag für Lürrip und Süchteln

Nach dem Seitenwechsel hielt die TSL noch acht Minuten mit und war beim Zwischenstand von 14:16 noch in Schlagdistanz. In der Folgezeit brach Lürrip jedoch ein. Gerade im Angriff lief kaum noch etwas zusammen, wobei es insbesondere an der Durchschlagskraft haperte. „In Hin- und Rückrunde haben wir immer ein Spiel, bei dem plötzlich nichts mehr funktioniert. Es kommt einfach keine Besserung mehr. Wir werden das im Training thematisieren und an den Fehlern arbeiten, denn schließlich wollen wir noch ein paar Punkte holen“, so Elis.