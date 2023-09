Nach verpatztem Saisonauftakt Steigerung bei Lürrip, erster Sieg für Süchteln

In einer überaus temporeichen Partie bezwang der ASV Süchteln vor heimischem Publikum den TV Borken mit 38:30. Dabei sah es anfangs zunächst nicht so gut für den ASV aus. Die Hausherren erzielten zwar den ersten Treffer, liefen dann aber lange Zeit einem Rückstand hinterher. Erst in der 20. Minute ging Süchteln mit 10:9 wieder in Führung. Zu diesem Zeitpunkt generierte der ASV viele Ballgewinne in der Deckung und kam mit schnellem Tempospiel zum Erfolg, sodass sich das Team von Trainer Tom Giesen sich auf 16:9 absetzen konnten.