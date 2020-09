Interview Markus Becker : „Der neue Trainer hält den Spaßfaktor hoch“

Libero Markus Becker in Aktion, für das erste Saisonspiel sieht er seine Mannschaft als Favoriten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Viersen Der Libero des VC Ratheim spricht im Interview vor der neuen Saison über eine ungewöhnliche Vorbereitung und einen unbekannten Auftaktgegner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kathrin Boehme

Nachdem die vergangene Saison im März coronabedingt abgebrochen werden musste, startet der Volleyball-Oberligist VC Ratheim am Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die SG SSF Bonn-Vorgebirge in die neue Spielzeit. Libero Markus Becker spricht über Volleyball unter Corona-Bedingungen und welche Veränderungen es unter dem neuen Trainer gibt.

Die Spielpause war lang. Wie verlief die Vorbereitung auf die Saison?

Info Die ersten Spieltermine des VC Ratheim 10. September (Heim) SG SSF Bonn Vorgebirge 13. September (Auswärts) TVA Hürth Volleyball III 26. September (Auswärts) Würselener SV 3. Oktober (Heim) KT 43 Köln 5. November (Auswärts) Meckenheimer SV

Markus Becker Die letzten Wochen waren im Vergleich zu den Jahren zuvor komplett anders. Wir haben noch nie so viel im Sand trainiert wie in diesem Sommer, die Sporthallen waren lange Zeit natürlich geschlossen. Sonst durften wir schon in den letzten zwei Wochen der Sommerferien wieder die Halle nutzen, dieses Jahr hat es sich aufgrund von Corona und anderer Reinigungszeiten nach hinten verschoben. Die verbleibenden Trainingseinheiten haben wir aber genutzt, um uns vom Spiel im Sand wieder an das in der Halle zu gewöhnen. Ein Freundschaftsspiel hat sich erst vor zwei Tagen sehr kurzfristig ergeben: Der Landesligist TuS Waldniel hat uns besucht (Ratheim gewann 4:0, Anm. d. Red). Da wir vorher nur untereinander gespielt hatten, war das Spiel für uns umso wichtiger, um zu sehen, wo wir wirklich stehen.

Inwiefern hat sich die Mannschaft durch zwei Neuzugängen und den Trainerwechsel zu Markus Jahns geändert?

Becker Dass wir mit Lucas Gerwert einen zweiten Zuspieler bekommen haben, stimmt uns sehr optimistisch für die Saison. Mit Peter Evertz haben wir außerdem einen echten Allrounder in der Mannschaft. Unseren neuen Trainier kannten die meisten von uns schon und wir wussten daher, was wir zu erwarten haben. Er hält den Spaßfaktor hoch, was das Training zwar etwas weniger strukturiert als vorher macht, aber es funktioniert bislang gut. Durch seine Position als Spielwart des Westdeutschen Volleyballverbandes nimmt er uns organisatorisch außerdem viel ab. Schade ist allerdings, dass wir meistens nur einmal die Woche mit Markus Jahns trainieren und das zweite Training jemand aus der Mannschaft leitet. Die Situation ist nicht einfach, aber wir haben genug Potenzial und Erfahrung, um das gemeinsam zu meistern.

Der erste Gegner in der neuen Saison ist der Aufsteiger SG SSF Bonn-Vorgebirge: Wie stellt man sich auf einen Gegner ein, der noch völlig unbekannt ist?

Becker Wir sind gespannt, was uns erwartet. Uns ist nicht einmal bekannt, wie die Mannschaft aufgebaut ist, da der Verein keine eigene Homepage oder Ähnliches hat. Auf dem Papier ist unser Gegner als Aufsteiger die schwächste Mannschaft in der Liga, weshalb wir uns in der Favoritenrolle wähnen. Wir konzentrieren uns im Spiel erst einmal auf uns und müssen im Laufe der Sätze vielleicht noch umstellen. Wichtig ist, dass wir schnell wieder Automatismen und Sicherheit in unser Spiel bringen, mit nur einem Freundschaftsspiel fehlt uns die Praxis.

Werden die Corona-Verordnungen die kommende Saison verändern oder bleiben beim Spiel auch Netzaktionen weiterhin erlaubt?

Becker Begrüßung und Abschied am Netz fallen weg, sonst ist aber alles gleich. Wir haben im Verein ein Hygienekonzept ausgearbeitet und damit alles klar geregelt. Vor dem Spiel müssen wir zur Vorbereitung der Verordnungen jetzt mindestens zwei Stunden vorher in der Halle sein. Einen kleinen Vorteil erhoffen wir uns aber auch: In der letzten Saison waren einige Spieler oft im Urlaub und wir hatten Personalprobleme – vielleicht ändert sich das ja.

Für das erste Spiel sind sogar 13 Spieler verfügbar. Steht schon fest, in welcher Besetzung der VC in die neue Saison startet?