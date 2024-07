Oberligist siegt in Schlussminuten Neuwerk bietet Nettetal ein Duell auf Augenhöhe

„Wir haben in der ersten Halbzeit einen guten Start und ein gutes Ende erwischt“, erklärte Nettetals Trainer Andreas Schwan. Sein Team trat dabei in den ersten zehn Minuten fußballerisch dominant auf. Zwei Ecken führten zunächst nicht zum Torerfolg. Zudem ergab sich in der zwölften Minute eine gute Gelegenheit für Leonit Popova, der allerdings im Eins-gegen-Eins an Torwart Phillip Beckers scheiterte. Auch in der Schlussminute des ersten Durchgangs war es Popova, der aus kurzer Distanz den Ball nicht über die Linie bekam. „Nach dem Ausgleich haben wir dann oft zu kompliziert gespielt und hatten auch nicht so die Durchschlagskraft ins letzte Drittel, obwohl wir trotzdem dicke Chancen hatten“, erklärte Schwan, der wie schon in der Vorwoche in beiden Halbzeiten jeweils ein anderes System wählte, um den Testspielcharakter auszunutzen und Erkenntnisse daraus zu ziehen. „Darauf waren wir natürlich eingestellt“, sage Karaca.