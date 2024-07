Testspielsieg für Union Nettetal Gute Erkenntnisse aus Hitzeschlacht gegen Unterrath

Viel wichtiger als das Ergebnis war es ohnehin, den Spielern Einsatzzeiten zu geben. So kam jeder Spieler mindestens 45 Minuten zum Einsatz. Zudem setzte Schwan für dieses Spiel auf zwei unterschiedliche Spielsysteme. „Es war ein Testspiel, in dem wir ohne Gegentor geblieben sind und am Ende eines anstrengenden Tages, den einen oder anderen Konzentrationsfehler aufgrund der fehlenden Frische drin hatten. Insgesamt war es ein Spiel, was ich nicht überbewerten möchte. Für uns war es wichtig, dass wir in Rhythmus kommen“, so der SCU-Coach. Neben Torwart Boeken standen mit Popova, Luca Dorsch und Jesse Probst vier Neuzugänge in der Startformation. Neben einem Mannschaftsabend rundete eine weitere Trainingseinheit am Sonntag das Trainingslager ab.